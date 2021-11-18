В Сыктывкаре изменились цены на топливо

В столице Коми отмечают очередное изменение цен на горючее, передает «Комиинформ». Стоимость снова выросла. Цены на 18 ноября приведены ниже:
Компания "ЛУКОЙЛ"
- АИ-92 — 46,67 (был 46,57) плюс 10 копеек
- АИ-95 — 49,08 (был 48,98) плюс 10 копеек
- 100 — 57,07 (был 56,97) плюс 10 копеек
- ДТ — 51,50 (был 51) плюс 50 копеек
"Компания 2000" (с 13 ноября)
- АИ-95 — 47,60 (был 48,70) - минус 1 рубль 10 копеек
- АИ-92 - 46,35 — без изменений
- ДТ — 54,70 (был 53,70) плюс 1 рубль
"Движение Коми"
- АИ-92 - 45,77 — без изменений
- АИ-95 - 47,77 — без изменений
- Ультра ДТ - 54,99 — без изменений