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В Сыктывкаре изменились цены на топливо

В Сыктывкаре изменились цены на топливоpixabay

В столице Коми отмечают очередное изменение цен на горючее, передает «Комиинформ». Стоимость снова выросла. Цены на 18 ноября приведены ниже:

Компания "ЛУКОЙЛ"

  • АИ-92 — 46,67 (был 46,57) плюс 10 копеек
  • АИ-95 — 49,08 (был 48,98) плюс 10 копеек
  • 100 — 57,07 (был 56,97) плюс 10 копеек
  • ДТ — 51,50 (был 51) плюс 50 копеек

"Компания 2000" (с 13 ноября)

  • АИ-95 — 47,60 (был 48,70) - минус 1 рубль 10 копеек
  • АИ-92 - 46,35 — без изменений
  • ДТ — 54,70 (был 53,70) плюс 1 рубль

"Движение Коми"

  • АИ-92 - 45,77 — без изменений
  • АИ-95 - 47,77 — без изменений
  • Ультра ДТ - 54,99 — без изменений

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