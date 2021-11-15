В Коми столкнулись Renault и ВАЗ, пострадали пять человек

По информации УГИБДД по Коми, авария произошла в Ухте 14 ноября в 16:55. Водитель 1959 года рождения за рулем Renault Logan ехал по дороге Ухта-Дальний. На 8-м км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21103.

Пострадали пятеро. У водителя Logan закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение под вопросом, тупая травма грудной клетки. Его не госпитализировали. У водителя ВАЗ 2002 года рождения множественные травмы тела, его отправили в больницу. Помощь медиков потребовалась всем пассажирам ВАЗа.

У молодого человека 2003 года рождения – закрытая черепно-мозговая травма под вопросом, ушиб шейного отдела позвоночника. У его ровесника закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом нижней челюсти. У пассажира 2004 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, переломы левого бедра, левого предплечья, ребер.