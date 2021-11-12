В Коми машина скорой помощи улетела в кювет и застряла на ветках вверх дном

11 ноября в 8.40 на трассе Ухта - Троицко-Печорск произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, 55-летний мужчина, управляя машиной скорой помощи, двигался со стороны п.Войвож в направлении Ухты.

На 105 км автодороги Ухта - Троицко-Печорск водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего "буханка" съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. У водителя диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана теменной области головы. Не госпитализирован, не был пристегнут ремнями безопасности.

Также в ДТП пострадала 65-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, она получила компрессионный перелом третьего грудного позвонка. Госпитализирована, была пристегнута ремнями безопасности, что предотвратило более тяжкие последствия.