В России ужесточат штрафы для водителей: проект уже подготовлен

В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) добавили ряд новых норм, в частности о временном ограничении водительских прав до решения суда, а также о штрафе в 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект нового кодекса Минюста.
Наказание за отказ остановиться по требованию полицейского может ужесточиться — сейчас штраф обойдется нарушителю в 500–800 рублей.
- Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан, — говорится в материале, опубликованном 11 ноября.
Уточняется, что речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.