В России ужесточат штрафы для водителей: проект уже подготовлен

В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) добавили ряд новых норм, в частности о временном ограничении водительских прав до решения суда, а также о штрафе в 40 тыс. рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект нового кодекса Минюста.

Наказание за отказ остановиться по требованию полицейского может ужесточиться — сейчас штраф обойдется нарушителю в 500–800 рублей.