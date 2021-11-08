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В Сыктывкаре сбили ребенка на пешеходном переходе

В Сыктывкаре сбили ребенка на пешеходном переходе

В Сыктывкаре сбили 14-летнего мальчика. Подробности рассказывает УГИБДД по Сыктывкару.

Авария произошла 8 ноября в районе 16 часов. Водитель 1999 года рождения за рулем ВАЗ-2114 ехал со стороны Эжвы в сторону Сыктывкара.  На 14-м километре дороги, у автобусной остановки в местечке Емваль, мужчина сбил мальчика 2007 года рождения, который переходил дорогу по «зебре». 

В аварии подросток получил ушиб левого коленного сустава, ушибы левого и правого лучезапястного суставов. Его увезли в больницу. 

Водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года пять раз, из них три раза за превышение скоростного режима.
Возбуждено административное расследование.

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