В Сыктывкаре сбили ребенка на пешеходном переходе

Авария произошла 8 ноября в районе 16 часов. Водитель 1999 года рождения за рулем ВАЗ-2114 ехал со стороны Эжвы в сторону Сыктывкара. На 14-м километре дороги, у автобусной остановки в местечке Емваль, мужчина сбил мальчика 2007 года рождения, который переходил дорогу по «зебре».

В аварии подросток получил ушиб левого коленного сустава, ушибы левого и правого лучезапястного суставов. Его увезли в больницу.

Водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течение года пять раз, из них три раза за превышение скоростного режима.

Возбуждено административное расследование.