Погибший в страшной аварии под Ухтой пошел на обгон, проигнорировав знак

Напомним, 28 октября в 9:10 на 287 км автодороги Сыктывкар - Ухта произошло столкновение, в котором погибли два человека. В результате столкновения четырех транспортных средств было полностью перекрыто движение по трассе.

Погибший под Ухтой водитель ГАЗели пошел на обгон на опасном участке дороги. В УГИБДД МВД по Коми рассказали новые подробности смертельного ДТП, передает "Комиинформ" .

По уточненным данным, 46-летний водитель ГАЗели пошел на обгон фуры "Магнита" в зоне действия знака "Обгон запрещен", из-за чего и произошло столкновение с грузовиком Tatra. После этого произошло еще одно столкновение с фурой MAN в составе полуприцепа Schmitz.

В ГИБДД сообщили, что водитель ГАЗели, спровоцировавший происшествие, к ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 59 раз, из них 25 - за последний год. Стаж управления авто с 2004 года.