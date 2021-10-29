Жительница Коми не пристегнулась в машине и осталась без зубов

В УГИБДД МВД по Коми рассказали, что происшествие случилось 28 октября в 7:10. 34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигался в сторону Усинска. На 23 км автодороги "Подъезд к Усинску" водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего наехал на припаркованный у края неустановленный автомобиль. После столкновения водитель этого авто решил скрыться с места ДТП.

В результате происшествия 37-летняя пассажирка "десятки" получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные скальпированные раны лица и лишилась двух зубов. Госпитализирована.

Пострадавшая находилась на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнями безопасности. В отношении нее составлен административный протокол.