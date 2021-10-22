Стало известно состояние пострадавших в смертельной аварии на трассе Сыктывкар - Ухта

Сегодня утром в Усть-Вымском районе произошло столкновение, в котором погиб один человек, еще шестеро - получили травмы. Об этом сообщал "Комиинформ".

Как рассказали в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось на 79-80 км автодороги Сыктывкар - Ухта. По предварительной информации, водитель автомобиля "Лада Ларгус" двигался со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. Ориентировочно, при обгоне фуры автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Highlander.

В результате ДТП 30-летний водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Два пассажира "Ларгуса" и Highlander находятся в реанимации, еще четверо также госпитализированы с травмами различной тяжести. Подробности уточняются.