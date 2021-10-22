В Коми легковушка протаранила два автобуса

В Ухте 21 октября в 16:05 произошло ДТП с участием «легковушки» и двух автобусов Mercedes-Benz. Водитель 1957 года рождения, управлявший первым автобусом, двигался по дороге Ухта – Дальний.



При попытке развернуться он не уступил дорогу и столкнулся с попутно двигавшейся машиной Opel Astrа. После Opel вынесло на сторону дороги для встречного движения, где легковая машина врезалась в стоящий автобус Mercedes-Benz под управлением мужчины 1975 года рождения.

У водителя первого автобуса диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение. Стаж ― с 1987 года.