В Коми после жесткого ДТП на заснеженной дороге водитель впал в кому

В Усть-Вымском районе 21 октября в 12:15 произошла дорожная авария. Согласно информации Госавтоинспекции региона, водитель 1958 года рождения за рулем автомобиля «Лада Гранта» ехал по дороге Вогваздино – Яренск. На 23-м километре дороги он не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

Водитель «Лады» травмировал голову. Мужчина 1989 года рождения, сидевший в «Ладе», получил закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение под вопросом, ушиб головного мозга, ушибленные раны грудной клетки, тупую травму живота, он впал в кому. Пострадавшие госпитализированы. У другого пассажира «Лады» 1991 года рождения — сотрясение и черепно-мозговая травма также под вопросом, ушибы.

Стаж водителя Lada — с 2015 года.