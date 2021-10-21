На трассе Сыктывкар - Ухта пострадала 10-летняя девочка

Как сообщили в УГИБДД МВД по Коми, 20 октября в 20:50 в ДТП пострадал ребенок. 33-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai ix35, двигалась со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. На 173 км трассы водитель не справилась с рулевым управлением, съехала с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего иномарка опрокинулась.

В результате ДТП у 10-летней пассажирки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Не госпитализирована.

Часом ранее, в 19:40 еще одно происшествие случилось на 181 км трассы Сыктывкар - Ухта. 37-летний мужчина, управляя автомобилем "Лада Приора", двигался со стороны Ухты в направлении Сыктывкара. Водитель не учел безопасную дистанцию до впереди двигавшегося транспорта и врезался в автомобиль Hyundai под управлением 43-летнего мужчины, который двигался в этом же направлении.