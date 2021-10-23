Топ 5 самых дорогих автомобилей с пробегом в Сыктывкаре

После этой новости мы решили узнать, какие самые дорогие авто продают сыктывкарцы и родобрали топ 5 предложений с сайта объявлений.

Самым дорогим автомобилем в России стал Ferrari LaFerrari. В январе 2020 года его цена была 244,7 миллиона рублей. В машине 963 лошадиные силы, с пробегом 500 километров.

Продавец говорит, что стоимость в 9 миллионов обуславливается малым пробегом - всего 1514 километров. К тому же, автомобиль новый, 2020 года выпуска, и у него был всего один собственник.

Lexus LX - 8 700 000 ₽

Автомобиль 2019 года выпуска. Четыре раза находился на техническом обслуживании. Пробег 6300 километров. Владелец указал, что автомобиль не битый.

Volkswagen Touareg - 6 350 000 ₽

Машина 2021 года выпуска с пробегом 24000 километров. Хозяин сообщил, что автомобиль участвовал в мелком ДТП, после которого не было покрасок и ремонта.

Mercedes-Benz GLE-класс - 5 44 0000 ₽

Автомобиль выпущен в 2018 году. Пробег 31261 км, автоматическая коробка передач. До 2021 года у машины было 2 собственника.

Kia Mohave - 5 050 000 ₽

Kia - 2021 года выпуска. Владелец утверждает, что пробег авто всего 1 километр. Автомобиль обтянут антигравийной пленкой Spectroll, тип пленки PPFIII, коврики ЭВА по салону, в багажнике вмонтирован вместительный короб - такие преимущества выделил хозяин автомобиля.