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Аварией с микроавтобусом на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск заинтересовались следователи

Аварией с микроавтобусом на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск заинтересовались следователиГИБДД по Коми / Фото с места аварии

Следственными органами Коми по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легкового автомобиля организована проверка.

По предварительным данным, 19 октября текущего года на 21км автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП телесные повреждения получили несколько пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля.

В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку на предмет наличия признаков преступления (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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