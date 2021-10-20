Водитель Mercedes-Benz устроил ДТП, в котором пострадали четыре человека

На 21 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск, водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу Hyundai Solaris.

В результате ДТП травмы получила 39-летняя пассажирка автобуса, у нее под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также ушиб передних зубов. Вторая пассажирка ушибла нос, также у нее под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.