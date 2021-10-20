Водитель Mercedes-Benz устроил ДТП, в котором пострадали четыре человека

На 21 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск, водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся навстречу Hyundai Solaris.
В результате ДТП травмы получила 39-летняя пассажирка автобуса, у нее под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также ушиб передних зубов. Вторая пассажирка ушибла нос, также у нее под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
У 32-летнего водителя Hyundai диагностирован ушиб грудной клетки, у его 29-летней спутницы, находившейся на переднем пассажирском сиденье, под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
В ГИБДД отметили, что все пострадавшие в ДТП люди были пристегнуты ремнями безопасности, что предотвратило более серьезные последствия, передает "Комиинформ".