На трассе в Коми одно авто стало кучей металла, а второе улетело в кювет (видео)

По информации очевидца, ДТП случилось около 14.00. На видеозаписи можно заметить два автомобиля: внедорожник, который получил весьма серьезные повреждения и авто, которое оказалось в кювете. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется.