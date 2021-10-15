На трассе в Коми одно авто стало кучей металла, а второе улетело в кювет (видео)

По информации очевидца, ДТП случилось около 14.00. На видеозаписи можно заметить два автомобиля: внедорожник, который получил весьма серьезные повреждения и авто, которое оказалось в кювете. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется.
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