Сыктывкарка решила «срезать» путь и очутилась в больнице

В столице Коми что ни день – то ДТП с пострадавшими. На этот раз под машину попала женщина-пешеход, которая решила перейти дорогу в четырех десятках метров от «зебры».

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 14 октября около шести вечера. Водитель 1987 года рождения за рулем Hyundai Santa Fe ехал по ул.Первомайской со стороны Пушкина в направлении ул.Д.Каликовой. Напротив дома №147 по Первомайской он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. К слову, до зебры оставалось всего 40 метров.

В результате аварии пострадала сыктывкарка 1988 года рождения. Она получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму. Была госпитализирована.