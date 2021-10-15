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Сыктывкарка решила «срезать» путь и очутилась в больнице

Сыктывкарка решила «срезать» путь и очутилась в больницеГИБДД по Коми / Фото с места аварии

Она получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму

В столице Коми что ни день – то ДТП с пострадавшими. На этот раз под машину попала женщина-пешеход, которая решила перейти дорогу в четырех десятках метров от «зебры».

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 14 октября около шести вечера. Водитель 1987 года рождения за рулем Hyundai Santa Fe ехал по ул.Первомайской со стороны Пушкина в направлении ул.Д.Каликовой. Напротив дома №147 по Первомайской он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. К слову, до зебры оставалось всего 40 метров. 

В результате аварии пострадала сыктывкарка 1988 года рождения. Она получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму.  Была госпитализирована.

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