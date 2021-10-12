Сыктывкарец отсудил у коммунальщиков деньги за ДТП

Прошлой зимой на скользкой дороге сыктывкарец на Opel Mokka наехал на снежный вал, после чего влетел в дорожный знак. Однако он не стал сидеть сложа руки и обратился в суд, так как был уверен - в том не было его вины. В судебном иске о взыскании ущерба владелец автомобиля указал, что муниципальное предприятие не выполнило требования к содержанию участка дороги, поэтому и произошло ДТП. Сотрудниками ГИБДД был зафиксирован стекловидный лед на дороге в акте о ДТП.



Представитель ответчика пыталась переложить ответственность на пострадавшую сторону, предположив превышение скорости. Однако информацию автовладельца о том, что при разрешенных 60 км/ч он двигался со скоростью 30-40 км/ч, опровергнуть не смогла.



Результатом судебного разбирательства стало взыскание с муниципального предприятия 108 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, расходов на оплату услуг оценщика и государственной пошлины. В течение трех дней сумма была выплачена.