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    Сыктывкарец на «Ладе» устроил двойное ДТП: есть пострадавшие

    Сыктывкарец на «Ладе» устроил двойное ДТП: есть пострадавшиеГИБДД по Коми

    Сначала водитель протаранил ВАЗ, а затем врезался в Zaz Vida, который стоял на месте

    Как сообщает Упарвление ГИБДД МВД по Коми, 11 октября в 17:30 водитель 1998 года рождения за рулем ВАЗ-21213 ехал по Ухтинскому шоссе. При повороте налево на перекрестке с Лесной улицей он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением мужчины 2002 года рождения, который ехал со стороны улицы Менделеева во встречном направлении.

    Затем он врезался в стоящий Zaz Vida, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения. В ДТП пострадал мужчина 2003 года рождения, который сидел во второй машине. По предварительным данным, у пассажира черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб грудной клетки справа и правого бедра - он госпитализирован.

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