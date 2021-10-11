В болоте под Сосногорском погиб водитель

Как сообщили в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось 10 октября в 20:20. 32-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, двигался со стороны Усинска в направлении п.Малая Пера. На 362 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание в болотистой местности.

В результате происшествия мужчина скончался до приезда скорой помощи. Был пристегнут ремнями безопасности. Специалисты Ухтинского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК для извлечения тела деблокировали автомобиль с помощью гидравлического инструмента. По информации ГИБДД, погибший получил водительские права в этом году.