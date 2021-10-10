В Сыктывкаре водитель «Шкоды» сбил ребенка

По информации Госавтоинспекции региона, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 9 октября, в 13:42 по дворе дома №216 по Октябрьскому проспекту.

31-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом плеча.