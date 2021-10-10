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    В Сыктывкаре водитель «Шкоды» сбил ребенка

    В Сыктывкаре водитель «Шкоды» сбил ребенкаГИБДД по Коми

    Стаж вождения мужчины - с 2008 года

    По информации Госавтоинспекции региона, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 9 октября, в 13:42 по дворе дома №216 по Октябрьскому проспекту.

    31-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть слева направо по ходу движения авто.

    В результате ДТП ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом плеча.

    Стаж вождения мужчины - с 2008 года.

    *** ГИБДД обращается к водителям транспортных средств и настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности дорожного движения. Водители обязаны учитывать дорожные условия и выполнять маневры только при полном обеспечении безопасности для всех участников дорожного движения. Подъезжая к пешеходным переходам, дворовым территориям, где могут находиться люди, водители должны снижать скорость.

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