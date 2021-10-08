В Коми произошла еще одна смертельная авария: погибла пассажирка авто

В Корткеросском районе в аварии погибла женщина. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.

Авария произошла 7 октября около 12.40. Водитель 1953 года рождения за рулем Renault Logan ехал по автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск со стороны Корткероса в сторону Усть-Кулома.

На 116 км он не справился с управлением и столкнулся с дорожным знаком. После этого машина съехала в кювет. В результате погибла пассажирка авто 1953 года рождения, она скончалась до приезда скорой помощи. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, травму грудной клети, перелом двух ребер справа и пневомоторакс. Госпитализирован.