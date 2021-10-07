В Коми водитель пытался спастись от ДТП и протаранил дом

Как сообщили в ОГИБДД по г.Ухта, ДТП произошло 6 октября, около 11.33. Водитель 1980 г.р. за рулем Hyundai Elantra двигался по крайней правой полосе в районе дома № 15 по ул. Первомайской со стороны ул. Мира в сторону ул. Октябрьской.

При выполнении маневра перестроения на левую полосу движения, он не предоставил преимущество в движении автомашине Nissan Note под управлением водителя 1978 г.р., двигавшейся по левой полосе параллельно автомашине Hyundai Elantra в попутном направлении.

В результате водитель Nissan Note начал уходить от столкновения влево. Не справившись с управлением он совершил наезд на препятствие - жилой многоквартирный дом. В результате ДТП пострадал водитель, мужчина не был не госпитализирован.