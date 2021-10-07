В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект

В Сыктывкаре перекроют проезд по Октябрьскому проспекту. Подробнее о перекрытии сообщает МКП "Дорожное хозяйство".

В субботу 9 октября с 8 до 12 часов будет временно ограничено движение транспорта на Октябрьском проспекте на участке от ул. Чкалова до ул. Красных Партизан.



Это связано с проведением на нечетной стороне улицы работ по рубке тополей, находящихся в аварийном состоянии и ограничивающих движение транспорта и пешеходов.

Движение транспорта будет ограничено частично. Октябрьский проспект будет закрыт для движения легковых и грузовых автомобилей. Схема движения автобусов не изменится.