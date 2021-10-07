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    В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект

    В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспектФото администрации Сыктывкара

    Схема движения автобусов не изменится

    В Сыктывкаре перекроют проезд по Октябрьскому проспекту. Подробнее о перекрытии сообщает МКП "Дорожное хозяйство".

    В субботу 9 октября с 8 до 12 часов будет временно ограничено движение транспорта на Октябрьском проспекте на участке от ул. Чкалова до ул. Красных Партизан.

    Это связано с проведением на нечетной стороне улицы работ по рубке тополей, находящихся в аварийном состоянии и ограничивающих движение транспорта и пешеходов.

    Движение транспорта будет ограничено частично. Октябрьский проспект будет закрыт для движения легковых и грузовых автомобилей. Схема движения автобусов не изменится. 

    Автовладельцев просят заблаговременно подбирать альтернативные пути объезда и не препятствовать проведению работ.

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