Названы четыре самые частые ошибки при сдаче на права

Самыми частыми ошибками сдачи экзамена на права по новым правилам в первых числах апреля стали создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование «поворотников» и неуверенное управление машиной, сообщили РИА Новости в МВД РФ.

- К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства, - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Такими оказались результаты сдачи экзамена на водительские права по новым правилам в первых числах апреля (1-8 апреля 2021 года).

Уточняется, что сохранились и самые частые ошибки при парковке - элементы «параллельная парковка» и «заезд в бокс» - которые кандидаты в водители допускали при проведении отдельного экзамена на площадке. Чаще всего причиной таких ошибок стал наезд на границы зон выполнения маневров.

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