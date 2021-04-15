Далеко не у всех водителей есть возможность сменить резину самостоятельно, поэтому автомобилисты едут в шиномонтажи, где недобросовестные мастера прибегают к уловкам, чтобы повысить плату за услуги. О том, как могут обмануть при смене резины, рассказал Autonews.ru.

«Восьмерка» на колесах



Для того, чтобы колеса позволяли машине двигаться равномерно, нужна балансировка. Для этого их подвешивают на стенд и следят, чтобы приборы показали одинаковую нагрузку со всех сторон.



Но мастера могут также подвесить на стенд небольшой болт-«эксцентрик», который собьет баланс и покажет, что диск искривился. Владельцу продемонстрируют результат и предложат исправить, а правка диска стоит недешево — от 2 тысяч рублей и больше, в зависимости от пункта шиномонтажа, в который обратился водитель.



Но будьте внимательны: иногда диск может быть действительно искривлен, так что для уверенности либо съездите в соседний пункт шиномонтажа, либо присутствуйте при балансировке.



Снятие и установка колес



Если вы покупаете зимние или летние шины на станции шиномонтажа, то зачастую услуга снятия и установки колес будет для вас бесплатной. Но в большинстве случаев автовладельцы приезжают в сервис с уже имеющимися колесами, и им нужно только поменять резину.



Как правило, в комплекс услуг входит снятие колес, смена резины, балансировка и установка колес обратно на автомобиль. Но иногда бывает так, что вам называют цену, например, только за замену резины и балансировку, и вы уже постфактум узнаете, что за снятие колес и за их установку нужно платить дополнительно. Так что лучше сразу выясните, что входит в ценник, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.



Ржавчина на ступицах



Иногда из-за заржавевших ступиц бывает трудно снять колесо. Мастера в этом случае могут предложить вам заменить ступицы или за дополнительную плату почистить уже имеющиеся.



На самом деле, во многих крупных шиномонтажах чистка ступиц входит в цену замены резины. Платить необходимо только за обработку ступиц медной смазкой или спреем с серебрянкой. Ржавчину можно обработать железной щеткой и побрызгать ступицу (желательно не попадать на сам диск), чтобы проблем не было как можно дольше.



Если вы приехали в проверенный сервис с хорошими отзывами, то там вам, скорее всего, проведут эту процедуру бесплатно — она занимает несколько минут.



Кстати, то же самое касается ржавчины на болтах. Мастера могут сказать, что крепеж испортился, и предложат купить новый — здесь же. При этом вам могут поставить и прежний, положив деньги себе в карман. Поэтому обязательно просите показать, в чем именно проблема, и посмотрите, есть ли на крепежах коррозия.



Замена вентилей



Это популярный способ обмана автомобилистов, потому что речь здесь идет о небольших суммах — по 50-150 рублей на каждое колесо.



Мастера могут сказать, что вентили нужно менять каждый сезон, потому что они изнашиваются, начинают пропускать воздух и так далее. Но менять их каждый сезон вовсе не обязательно — сами оцените состояние вентилей и решите, что с ними делать. Попробуйте согнуть вентиль, и если при сгибании не будет трещин, то с деталью все хорошо.

Износ происходит быстрее, если детали подвергаются резким перепадам температуры, в них попадает вода или грязь. Но, как правило, за сезон они не успевают износиться.



Заправка азотом



Это один из самых распространенных способов заработать, если речь идет о более дорогих шиномонтажах. Почти всегда в таких местах вам предложат накачать шины азотом и даже аргументируют это: скажут, что такие шины нужно реже подкачивать, они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и позволяют машине расходовать меньше бензина.

Но доказательств, что платить за бензин придется меньше, не существует. Это просто маркетинговый ход. В условиях городской езды толку от шин с азотом не будет, только вы заплатите существенно больше.

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