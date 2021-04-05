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В России предлагают запретить судимым за тяжкие преступления работу в такси

В России предлагают запретить судимым за тяжкие преступления работу в такси

05 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 12+
pixabay.com
Информацию о разработке документа подтвердил Минтранс

Власти могут ограничить работу в такси и на транспорте судимым за тяжкие преступления, сообщают «Известия».

Минтранс готовит законопроект «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами», и о внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Документ предлагает ограничить лицам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления возможность управлять городским транспортом и такси. В пресс-службе Минтранса информацию о разработке документа подтвердили, однако от более подробных комментариев воздержались.

Как сообщил источник «Известий», близкий к ведомству, законопроект планируют внести в правительство в мае, а в сентябре в Госдуму. Во фракциях нижней палаты заявили о готовности поддержать инициативу.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, ранее предлагавший аналогичные нормы по ограничению для водителей такси, считает, что законопроект Минтранса будет поддержан и принят. Депутат отметил, что лично для него важно, кто будет управлять транспортным средством. Если будет известно, что водитель осужден за особо тяжкое преступление, а, как правило, оно совершается против личности, общества, государства, то он его услугами не воспользуется и подождет следующее транспортное средство.

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