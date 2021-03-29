Как изменятся правила сдачи экзамена на права в России с 1 апреля

С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Среди изменений — отмена этапа «площадка», снижение числа «фатальных ошибок», видеофиксация и присутствие наблюдателей, пишет РИА Новости.

Отмена этапа «площадка»

По новым правилам в экзамене больше нет «площадки». Первоначальные навыки вождения будут проверять сразу на дороге в условиях реального движения.

Будущим автомобилистам нужно будет показать на настоящей дороге и те элементы, которые ранее проверялись на площадке, например умение парковаться, разворачиваться в ограниченном пространстве и начинать движение на подъеме.

Для кандидатов в водители мотоцикла экзамен будет проходить в прежних условиях.

Присутствие наблюдателей

Еще одним нововведением стала возможность присутствия в машине наблюдателей — представителей общественных организаций и автошкол. В МВД полагают, что это поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.

Навыки для сдачи на права

В новом регламенте описаны навыки, которые должен показать кандидат в водители: всего их 19, в том числе и те, что ранее проверялись на площадке, — парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Кандидат также должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге с двумя полосами и более.

Кандидаты в водители, желающие управлять автобусами, должны показать навык остановки транспорта для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Сокращение числа «фатальных» ошибок

Новый регламент вносит изменения в перечень нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам по степени влияния на безопасность движения.

Грубые ошибки, приводящие к немедленному прекращению экзамена, вынесены в отдельный блок. Это непристегнутый ремень безопасности или использование при движении мобильного телефона.

Будущему водителю для положительной оценки в условиях реальной дороги нужно получить не более пяти штрафных баллов.

Жалобы и аудио- и видеофиксация

Кроме того, водитель, недовольный результатом экзамена, сможет пожаловаться на его результат — рассмотрение жалоб доверят комиссии. Она, в частности, изучит аудио- и видеоинформацию. Такие файлы должны храниться в течение года со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы.

В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, а кандидат в водители может попробовать сдать экзамен повторно.

Права для несовершеннолетних

Одним из главных новшеств нового регламента стала выдача водительских прав несовершеннолетним — с 16 лет. Для сдачи подростком экзамена нужно согласие одного из его законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей).

Также сдавать экзамен могут признанные полностью дееспособными несовершеннолетние граждане — вступившие в брак, работающие по трудовому договору или занимающиеся предпринимательством.

Аннулирование водительских прав

Новый регламент также предлагает перечень причин для аннулирования водительских прав: истечение срока действия удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход прав в негодность, выдача с нарушениями, получение нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

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