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Названы необычные способы сэкономить на бензине

Названы необычные способы сэкономить на бензине

24 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
При вождении необходимо учитывать рельеф местности

Для того, чтобы сэкономить на топливе, лучше всего вообще не ездить на автомобиле — это будет большим подарком бюджету и экологии. Но если все-таки тяга к перемещению в пространстве непреодолима, и есть желание сделать это с минимальными финансовыми потерями, то следует постараться. Прежде всего, необходимо исключить резкие ускорения и торможения, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

- Работа педалью газа должна быть «максимально нежной», а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений, — добавил эксперт. Желательно двигаться на минимальных оборотах двигателя, а для этого стараться использовать повышенные передачи.

Если у вас автомат, то можно выбрать зимний режим, который сделает педаль газа менее чувствительной и стараться держать более высокую передачу. Это можно делать и летом.

Кроме того, нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, к которым относятся информационно-развлекательная система и кондиционер.

Если и этого недостаточно, то совсем отключаем вентиляцию и ни в коем случае не открываем окна. При открытых окнах автомобиль начинает испытывать дополнительное аэродинамическое сопротивление.

- Кстати, если на крыше вашего автомобиля есть багажник, и вы им не пользуетесь, то его тоже лучше снять, — рекомендует Васильев.

При вождении необходимо учитывать рельеф местности. Под горку можно плавно ускоряться, чтобы подъем преодолеть больше накатом. Старайтесь выбирать оптимально пологую траекторию при преодолении поворотов.

- Рулём надо работать «плавно и скупо», поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И конечно, стараемся заправляться на проверенных или брендовых заправках, поскольку при использовании качественного топлива его расход будет меньше. Также стоит планировать маршрут таким образом, чтобы по возможности не оказаться в пробках, — резюмирует эксперт.

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