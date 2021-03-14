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Береги автомобиль: какие машины в России угоняют чаще всего

Береги автомобиль: какие машины в России угоняют чаще всего

14 марта 2021 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург

Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики, причем чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry, пишет РИА Новости.

Кроме того, страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

- В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima... А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris - неизменные участники подобных рейтингов, - прокомментировал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

Примечательно, что число угонов год к году у опрошенных компаний преимущественно снизилось. Так, «МАКС» сообщила о сокращении числа угонов более чем в 2 раза. В «Согласии» в феврале 2021 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее число заявлений об угонах легковых машин снизилось на 30%. А «РЕСО-Гарантия» не наблюдает серьезных изменений в числе хищений.

В «Росгосстрахе» фиксируют заметное снижение угонов в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого - на 65%. А вот в феврале по сравнению с январем, наоборот, количество угонов выросло на 33%, сообщил страховщик. Похожая ситуация и в «АльфаСтраховании», если смотреть февраль 2020 года к февралю 2021 года, то число угонов снизилось на 40%, но если сравнивать февраль 2021 года с январем 2021 года, то наблюдается рост в несколько раз.

- Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС, - пояснил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

Кроме того, в «РЕСО-Гарантии» указали, что основные угоны приходятся на Москву и Санкт-Петербург, где у страховщика самые большие портфели по автострахованию. в «Росгосстрахе» больше всего страховых случаев по риску «угон» было зафиксировано в северной столице.

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