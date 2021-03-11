В ГИБДД предупредили о неисправностях, которые точно не дадут пройти техосмотр

С 1 марта часть автомобилистов уже обязана пройти техосмотр по новой схеме и купить «серую» диагностическую карту удаленно не получится. Результат должен появиться в автоматизированной системе ЕАИСТО, за которой следит МВД. Иначе оформленные с 1 марта карты окажутся недействительными.



Цена услуги зависит от установленных региональными властями ставок: в среднем 800-1500 рублей. Просить больше операторы пунктов техосмотра не имеют права. Зато могут забраковать автомобиль и отправить водителя на пересдачу. Ни одного отклонения от списка для проверки неисправностей не допускается. Огромный перечень есть в открытом доступе, но обычно водители его не читают, надеясь на результаты обслуживания у дилера или просто уверены в своей машине. Журналисты autonews.ru пообщались с сотрудниками ПТО и составили список популярных ошибок, из-за которых техосмотр не пройти.

1. Проблемы с аптечкой и огнетушителем



В автомобиле могут лежать аптечка с огнетушителем, но это не гарантирует успешного прохождения техосмотра. Сотрудники ПТО заглянут в коробку и проверят свежесть лекарств. Огнетушитель также изучат — вдруг, истек срок службы или уже сорвана пломба. Если найдут просрочку — диагностической карты не видать.



2. Дополнительные зеркала заднего вида и увеличители



Некоторые автомобилисты прикрепляют на зеркала заднего вида еще одни, дополнительные. Они якобы помогают при контроле слепых зон. Также есть небольшие круглые увеличительные зеркала, которые также крепятся прямо в углу на стандартных боковых. Сотрудники сервиса предупредили: весь такой тюнинг не допускается и его перед посещением ПТО нужно снять, а многие об этом забывают.



3. Неработающие ремни безопасности



Еще одна частая проблема — ремни безопасности, которые плохо защелкиваются или предусмотрены конструкцией, но отсутствуют. Водитель, который ездит без пассажиров, может просто не обращать внимания на проблемы с ремнем сзади. Но если хоть один ремень не застегивается — машине поставят незачет.



4. Снятые сиденья и подголовники



Водители более старшего возраста, которые используют автомобили для поездок на дачу, часто полностью снимают подголовники с задних сидений или даже весь ряд целиком, чтобы удобнее перевозить рассаду и различные грузы. И вот, сиденья или снятые подголовники остаются в гараже, а машина приезжает на техосмотр. Сотрудники сервиса объясняют: все предусмотренные конструкцией сиденья и подголовники должны быть на месте. Если водители ими не пользуются, придется все равно возвращать их на место, а уже потом можно все снять обратно.



5. Неоткалиброванные фары



Фары должны светить ровно и прямо, по установленным параметрам. Иногда водители и на глаз могут заметить, что свет от фар идет слишком низко или высоко. Но часто отклонения от нормы незаметны. Дело в том, что со временем из-за тряски на плохих дорогах настройки фар сбиваются даже у крепких внедорожников. Исправить небольшие отклонения довольно легко — на каждой фаре есть специальные регуляторы. На станциях техобслуживания за машину среднего класса возьмут 500-1000 рублей и откалибруют фары с помощью измерительных приборов. То же самое и с противотуманками, если они предусмотрены конструкцией.



6. Низкая светопропускаемость фар



Фары должны светить не только правильно, но и ярко. У многих, особенно старых автомобилей, светопропускаемость фар со временем падает. Водители это игнорируют, а во время техосмотра их ждет неприятное открытие. «Бывает, что фары вообще не светят, водители ездят как кроты, — рассказывают о постоянной проблеме на ПТО. — Дело в том, что со временем лампочки выгорают, а фары затираются. Выходом может стать полировка фар. Но это не всегда помогает. И тогда фары придется поменять». На ПТО слабо работающие фары называют одной из самых распространенных жалоб.



7. Настройки под правый руль



При перегоне в Россию фары у праворульных автомобилей нужно перенастраивать — об этом многие забывают, приезжая с родными настройками и получают незачет при замере на спецоборудовании, говорят сотрудники ПТО. Также иногда оказывается, что у автомобилей нет задних противотуманок — например, этим отличаются старые корейские иномарки. На ПТО напоминают, что должна стоять минимум одна.



8. Отсутствие брызговиков



На одном из ПТО корреспондентов Autonews.ru озадачили проблемой с брызговиками. Хотя в списке проверяемых неисправностей об этом ничего не говорятся. Мастер предупредил: все брызговики должны быть на месте. Даже если производитель предусмотрел под них место, но не установил — это нужно делать. «Автомобили могут собирать не только для России, но и для других стран, — уточнили на ПТО. — Брызговики могут быть маленькие и бестолковые, но поделать ничего нельзя».



Опрошенные эксперты уже заявили корреспонденту Autonews.ru, что отказ в выдаче диагностической карты на этом основании неправомерен. «Если брызговики не предусмотрены, машина получила ПТС без — то и обязанности установить их нет», — заявил Член рабочей группы ОНФ Григорий Шухман. Autonews.ru направил уточняющий запрос в Госавтоинспекцию через МВД России.



9. Ржавчина



Если заржавели несущие элементы кузова, например, лонжероны, техосмотр тоже пройти не получится.



10. Изменения в конструкции

Все изменения должны пройти поверку и получить одобрение в ГИБДД. Изменения прописывают в СТС в разделе с особыми отметками. «Если указано, что стойки завышены до 550 мм, мы проверяем это с линейкой, — уточнили специалисты. — Если установлено газобаллонное оборудование, то оно должно работать исправно. Например, недавно водитель приезжал три раза подряд — из одного клапана постоянно текло».



11. Старые шины или разные колеса

Размерность колес, которые производитель разрешает ставить на свои автомобиле, указаны в табличке на внутренней части кузова. Ставить колеса другого диаметра или, тем более разные, не допускается. «У кого-то разрешен только один размер, у кого-то три или даже пять, все они прописаны в табличке, другие ставить нельзя. Это решает завод при сертификации транспортного средства», — уточняют эксперты.



Также если окажется, что резине больше 10 лет, даже если внешне она совершенно новая, специалист машину забракует. На ПТО объясняют, что к этому возрасту резина ссыхается и теряет свои качества из-за чего повышается тормозной путь. Но водители это иногда игнорируют и приезжают на 10-летних автомобилях все на той же «родной» резине в надежде, что на это на ПТО никто внимания не обратит. Но возраст покрышки выбит на ней самой, поэтому схитрить не получится.



12. Пленки на фарах и стеклах

На фары запрещено клеить не только затемняющую пленку, но и прозрачную. Часто водители так защищают свою дорогостоящую оптику бронепленкой. Но перед поездкой на техосмотр защиту придется снять. Также запрещено клеить затемняющие полосы на лобовые стекла шире 14 см — многие тоже об этом забывают.



13. Трещины на лобовом стекле и фарах



Все повреждения стекла от 10 см считаются трещинами. Если большой скол или трещина попадут в зону действия «дворника» со стороны водителя, то есть, мешают хорошему обзору, техосмотр не пройти. Вне этой зоны трещины могут быть любыми. «Эту норму еще смягчили. Раньше даже трещины были запрещены, а сейчас можно хоть молотком со стороны пассажира бить», — разводят руками на сервисе. С фарами еще строже — никаких трещин и сколов не допускается. А вот трещины на противотуманках не запрещены, но только если светят достаточно ярко и луч от них хорошо виден. Запрещены и запотевания.



14. Навигаторы и телефоны перед лицом водителя



Если в зоне «дворника» водителя висит удерживающее устройство для телефона, навигатора или видеорегистратора, то техосмотр тоже не пройти. Все это можно устанавливать, но не в зону обзора.



15. Оплетка на руле



Специалист сразу это заметит и машину забракует. Также не допускается непрошитая оплетка — это нужно, чтобы она не слетела и не прокручивалась.



16. Затертый госномер



Табличка с госномером должна хорошо читаться и никаких потертостей, мешающих прочтению знаков, быть не должно. «Некоторые еще закрепляют наклейки «от штрафов», которые отражают свет. Это недопустимо. Если инспекторы ГИБДД за такое поймают, можно вообще остаться без прав», — уточнили на сервисе.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram