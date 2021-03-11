Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Автосервисы города
Главная
Авто
В ГИБДД предупредили о неисправностях, которые точно не дадут пройти техосмотр

В ГИБДД предупредили о неисправностях, которые точно не дадут пройти техосмотр

11 марта 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Цена услуги будет зависеть от установленных региональными властями ставок

С 1 марта часть автомобилистов уже обязана пройти техосмотр по новой схеме и купить «серую» диагностическую карту удаленно не получится. Результат должен появиться в автоматизированной системе ЕАИСТО, за которой следит МВД. Иначе оформленные с 1 марта карты окажутся недействительными.

Цена услуги зависит от установленных региональными властями ставок: в среднем 800-1500 рублей. Просить больше операторы пунктов техосмотра не имеют права. Зато могут забраковать автомобиль и отправить водителя на пересдачу. Ни одного отклонения от списка для проверки неисправностей не допускается. Огромный перечень есть в открытом доступе, но обычно водители его не читают, надеясь на результаты обслуживания у дилера или просто уверены в своей машине. Журналисты autonews.ru пообщались с сотрудниками ПТО и составили список популярных ошибок, из-за которых техосмотр не пройти.

1. Проблемы с аптечкой и огнетушителем

В автомобиле могут лежать аптечка с огнетушителем, но это не гарантирует успешного прохождения техосмотра. Сотрудники ПТО заглянут в коробку и проверят свежесть лекарств. Огнетушитель также изучат — вдруг, истек срок службы или уже сорвана пломба. Если найдут просрочку — диагностической карты не видать.

2. Дополнительные зеркала заднего вида и увеличители

Некоторые автомобилисты прикрепляют на зеркала заднего вида еще одни, дополнительные. Они якобы помогают при контроле слепых зон. Также есть небольшие круглые увеличительные зеркала, которые также крепятся прямо в углу на стандартных боковых. Сотрудники сервиса предупредили: весь такой тюнинг не допускается и его перед посещением ПТО нужно снять, а многие об этом забывают.

3. Неработающие ремни безопасности

Еще одна частая проблема — ремни безопасности, которые плохо защелкиваются или предусмотрены конструкцией, но отсутствуют. Водитель, который ездит без пассажиров, может просто не обращать внимания на проблемы с ремнем сзади. Но если хоть один ремень не застегивается — машине поставят незачет.

4. Снятые сиденья и подголовники

Водители более старшего возраста, которые используют автомобили для поездок на дачу, часто полностью снимают подголовники с задних сидений или даже весь ряд целиком, чтобы удобнее перевозить рассаду и различные грузы. И вот, сиденья или снятые подголовники остаются в гараже, а машина приезжает на техосмотр. Сотрудники сервиса объясняют: все предусмотренные конструкцией сиденья и подголовники должны быть на месте. Если водители ими не пользуются, придется все равно возвращать их на место, а уже потом можно все снять обратно.

5. Неоткалиброванные фары

Фары должны светить ровно и прямо, по установленным параметрам. Иногда водители и на глаз могут заметить, что свет от фар идет слишком низко или высоко. Но часто отклонения от нормы незаметны. Дело в том, что со временем из-за тряски на плохих дорогах настройки фар сбиваются даже у крепких внедорожников. Исправить небольшие отклонения довольно легко — на каждой фаре есть специальные регуляторы. На станциях техобслуживания за машину среднего класса возьмут 500-1000 рублей и откалибруют фары с помощью измерительных приборов. То же самое и с противотуманками, если они предусмотрены конструкцией.

6. Низкая светопропускаемость фар

Фары должны светить не только правильно, но и ярко. У многих, особенно старых автомобилей, светопропускаемость фар со временем падает. Водители это игнорируют, а во время техосмотра их ждет неприятное открытие. «Бывает, что фары вообще не светят, водители ездят как кроты, — рассказывают о постоянной проблеме на ПТО. — Дело в том, что со временем лампочки выгорают, а фары затираются. Выходом может стать полировка фар. Но это не всегда помогает. И тогда фары придется поменять». На ПТО слабо работающие фары называют одной из самых распространенных жалоб.

7. Настройки под правый руль

При перегоне в Россию фары у праворульных автомобилей нужно перенастраивать — об этом многие забывают, приезжая с родными настройками и получают незачет при замере на спецоборудовании, говорят сотрудники ПТО. Также иногда оказывается, что у автомобилей нет задних противотуманок — например, этим отличаются старые корейские иномарки. На ПТО напоминают, что должна стоять минимум одна.

8. Отсутствие брызговиков

На одном из ПТО корреспондентов Autonews.ru озадачили проблемой с брызговиками. Хотя в списке проверяемых неисправностей об этом ничего не говорятся. Мастер предупредил: все брызговики должны быть на месте. Даже если производитель предусмотрел под них место, но не установил — это нужно делать. «Автомобили могут собирать не только для России, но и для других стран, — уточнили на ПТО. — Брызговики могут быть маленькие и бестолковые, но поделать ничего нельзя».

Опрошенные эксперты уже заявили корреспонденту Autonews.ru, что отказ в выдаче диагностической карты на этом основании неправомерен. «Если брызговики не предусмотрены, машина получила ПТС без — то и обязанности установить их нет», — заявил Член рабочей группы ОНФ Григорий Шухман. Autonews.ru направил уточняющий запрос в Госавтоинспекцию через МВД России.

9. Ржавчина

Если заржавели несущие элементы кузова, например, лонжероны, техосмотр тоже пройти не получится.

10. Изменения в конструкции

Все изменения должны пройти поверку и получить одобрение в ГИБДД. Изменения прописывают в СТС в разделе с особыми отметками. «Если указано, что стойки завышены до 550 мм, мы проверяем это с линейкой, — уточнили специалисты. — Если установлено газобаллонное оборудование, то оно должно работать исправно. Например, недавно водитель приезжал три раза подряд — из одного клапана постоянно текло».

11. Старые шины или разные колеса

Размерность колес, которые производитель разрешает ставить на свои автомобиле, указаны в табличке на внутренней части кузова. Ставить колеса другого диаметра или, тем более разные, не допускается. «У кого-то разрешен только один размер, у кого-то три или даже пять, все они прописаны в табличке, другие ставить нельзя. Это решает завод при сертификации транспортного средства», — уточняют эксперты.

Также если окажется, что резине больше 10 лет, даже если внешне она совершенно новая, специалист машину забракует. На ПТО объясняют, что к этому возрасту резина ссыхается и теряет свои качества из-за чего повышается тормозной путь. Но водители это иногда игнорируют и приезжают на 10-летних автомобилях все на той же «родной» резине в надежде, что на это на ПТО никто внимания не обратит. Но возраст покрышки выбит на ней самой, поэтому схитрить не получится.

12. Пленки на фарах и стеклах

На фары запрещено клеить не только затемняющую пленку, но и прозрачную. Часто водители так защищают свою дорогостоящую оптику бронепленкой. Но перед поездкой на техосмотр защиту придется снять. Также запрещено клеить затемняющие полосы на лобовые стекла шире 14 см — многие тоже об этом забывают.

13. Трещины на лобовом стекле и фарах

Все повреждения стекла от 10 см считаются трещинами. Если большой скол или трещина попадут в зону действия «дворника» со стороны водителя, то есть, мешают хорошему обзору, техосмотр не пройти. Вне этой зоны трещины могут быть любыми. «Эту норму еще смягчили. Раньше даже трещины были запрещены, а сейчас можно хоть молотком со стороны пассажира бить», — разводят руками на сервисе. С фарами еще строже — никаких трещин и сколов не допускается. А вот трещины на противотуманках не запрещены, но только если светят достаточно ярко и луч от них хорошо виден. Запрещены и запотевания.

14. Навигаторы и телефоны перед лицом водителя

Если в зоне «дворника» водителя висит удерживающее устройство для телефона, навигатора или видеорегистратора, то техосмотр тоже не пройти. Все это можно устанавливать, но не в зону обзора.

15. Оплетка на руле

Специалист сразу это заметит и машину забракует. Также не допускается непрошитая оплетка — это нужно, чтобы она не слетела и не прокручивалась.

16. Затертый госномер

Табличка с госномером должна хорошо читаться и никаких потертостей, мешающих прочтению знаков, быть не должно. «Некоторые еще закрепляют наклейки «от штрафов», которые отражают свет. Это недопустимо. Если инспекторы ГИБДД за такое поймают, можно вообще остаться без прав», — уточнили на сервисе.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Авто ГИБДД

Читайте также: Сыктывкарцам рассказали, как не угодить в аварию в гололед

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре грузовик оставил без тепла почти две тысячи человек Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Зарни Шайт»: что стало с единственной в России региональной краудфандинговой платформой из Коми Читать
09 марта
Лапти и коромысло: что подарить сыктывкарке, чтобы она стала первой красавицей на деревне Читать
06 марта
Финансовые лайфхаки: что нужно знать начинающему инвестору в Коми Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru