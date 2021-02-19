Россияне тратят на содержание автомобиля по 108 тысяч рублей в год

Россияне тратят на содержание автомобиля в год порядка 108 тысяч рублей, 52% (около 57 тысяч рублей) расходов составляют затраты на бензин, следует из исследования сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн «СберАвто», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

- Сервисы «СберАвто» и «СберМаркет» ... провели исследование и определили, какую сумму россияне тратят на содержание личного авто. Больше половины общей суммы расходов составили траты на бензин - порядка 57 тысяч рублей в год, - говорится в сообщении.

Сервисы рассчитали средний расход бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) в 8 литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров. Общая сумма затрат на содержание автомобиля в год, по итогам исследования, составила около 108 тысяч рублей. Помимо бензина, были проанализированы средние расходы на техобслуживание, страховку и расходные материалы.

Общая стоимость всех расходных материалов, согласно исследованию сервисов, составила 23,075 тысячи рублей, плановый техосмотр нового авто у официального дилера при этом будет стоить около 15 тысяч рублей в год. Стоимость ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения, как сообщается, стоит около 9,3 тысячи рублей. а транспортный налог в России варьируется от 900 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона.

- Мы видим, что спрос на авто, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Это связано со многими факторами, один из них - потребность в безопасности в условиях пандемии, которую может удовлетворить личный транспорт. При покупке автомобиля важно учитывать сопутствующие расходы и уметь их минимизировать, - отметили эксперты «СберАвто», слова которых приводятся в сообщении.

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