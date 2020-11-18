В России предложили создать дорожные знаки для самокатов

МВД и Минтранс России предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом РИА «Новости» рассказал замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.

По его словам, в проекте предусматривается установка специальных дорожных знаков.

- Там, где будет возможность их использовать, будут ограничения по скорости, безусловно, будут ограничения исходя из ширины тротуара и так далее. Там, где будет безопасно, оно будет разрешено, — сказал Шеюхин.

Он отметил, что эти два министерства определят единые ПДД для СИМ по всей стране.

Как сообщил агентству замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, предполагается поставить на дорогах несколько знаков. По информации из проекта, предоставленной ведомством, речь идет о новом дорожном знаке 3.35 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Также планируется установить на дорогах специальные таблички 8.27 и 8.28. Они будут показывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.

Луговенко отметил, что в России может появиться еще одна категория участников дорожного движения. В настоящее время в стране есть четыре категории. Среди них — водитель, пешеход, пассажир, велосипедист. К ним может добавиться пятая — «лицо, использующее средство индивидуальной мобильности».

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