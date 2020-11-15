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Эксперт назвал самые фатальные ошибки при обгоне фур

Эксперт назвал самые фатальные ошибки при обгоне фур

15 ноября 2020 Возрастное ограничение: 6+
news.ati.su
Планируя маневр, не стоит сзади «подпирать» большегруз и лишать себя обзорности

Главное, чем нельзя пренебрегать при обгоне большегруза - обзорность, которая дает возможность совершать правильный и безопасный маневр. А потому, когда водитель готовится обогнать фуру и намеревается выехать при этом на встречную полосу движения, в том месте, где это разрешают правила дорожного движения, он не должен слишком близко подъезжать к грузовику, пишет  «Российская Газета».

Помните о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Иначе есть риск, что из-за недостаточной обзорности можно просто не заметить движущийся на встречу автомобиль. В этом случае избежать столкновения вряд ли удастся. Поэтому, планируя обгон, не стоит сзади «подпирать» большегруз и лишать себя обзорности для безопасного маневра.

Для того, чтобы действия водителя на дороге не представляли опасности ни для него, ни для других участников дорожного движения, он обязан контролировать не только пространство перед автомобилем, но и позади него.

Именно поэтому, готовясь к обгону фуры, водитель должен посмотреть в зеркала заднего вида и убедиться, что позади него нет идущего на обгон автомобиля. Нельзя начинать обгон впереди идущего транспортного средства, выезжая при этом на встречную полосу движения, если позади идущий автомобиль уже начал совершать обгон. Именно поэтому при обгоне фуры важно оценить обстановку за спиной.

Иногда на дороге водитель «натыкается» на вереницу большегрузов. Проезжать такой «караван» нужно с большой осторожностью: лучше не обгонять одновременно сразу несколько фур. Это необходимо, чтобы не допустить аварийной ситуации, когда на встречу обгоняющему несколько большегрузов автомобилю выезжает другая машина. В этом случае сбросить скорость, чтобы уйти от встречного автомобиля и безопасно втиснуться между фур обратно в свою полосу движения, возможно, и не получится.

Другой опасный маневр - идти на обгон автомобиля, который и сам начал обгон одного или нескольких большегрузов. Автомобилист, который решил в этом случае обогнать другого водителя, ставит под угрозу сразу нескольких участников дорожного движения. В случае, если на встречу будет ехать другая машина, возможно, первый водитель и сможет быстро перестроиться обратно на свою полосу. Но следом идущий автомобилист в этой ситуации практически обречен, он не сможет избежать столкновения, так как не сможет «подвинуть» фуру и вернуться на свою полосу.

Обгон большегруза на подъеме - такое же опасное мероприятие. В этой ситуации водитель легкового автомобиля не имеет достаточного обзора, чтобы увидеть машину, двигающуюся по встречной полосе, и безопасно перестроиться. Поэтому для обгона большегруза лучше выбирать хорошо просматриваемый участок дороги.

Еще одно опасное место для обгона - обочина. Напрасно водитель, который обгоняет фуру, надеется на то, что в случае встречного авто он сможет прижаться к обочине. Водитель встречной машины в опасной ситуации с большой вероятностью инстинктивно будет стремиться на ту же обочину. И тогда лобового столкновения не избежать. Часто в такой экстремальной ситуации автомобилисты не смогут правильно и безопасно разъехаться, тем более при наличии рядом идущего большегруза. Именно поэтому лучше не рисковать и не совершать обгон фуры на узком участке дороги.

И еще лайфхак. Водитель большегруза видит ситуацию на дороге в прямом смысле дальше и лучше. Он сам может сигнализировать, когда его можно безопасно обогнать - мигает правый поворотник, а когда лучше не стоит - мигает левый сигнал. Поэтому на дороге не игнорируйте сигналы от водителя фуры.

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