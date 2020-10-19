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В России введут новые штрафы за неисправное авто

В России введут новые штрафы за неисправное авто

19 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Изменятся и правила тонировки

Поправки в ПДД, позволяющие инспекторам ГИБДД штрафовать водителей даже за несезонную резину, заканчивают стадию общественных обсуждений 16 октября. Полный перечень условий и неисправностей, при которых могут запретить эксплуатацию автомобилей уже в 2021 году, описан на regulation.gov.ru, передают avtonovostidnya.ru.

По сравнению с прежним подобным списком, новый увеличится примерно в десять раз. Согласно ему, автомобиль будет запрещен к эксплуатации при:

  • Любой видимой проблеме в тормозной системе (трещинах, коррозии, надрывах, деформации элементов и пр.);
  • Проблеме с рулевым управлением (езда без ГУР, самопроизвольный выворот руля);
  • Нештатном ксеноне в фарах и любом их «декоре», включая «реснички», пленки и так далее;
  • Отсутствии противосолнечных козырьков в салоне и трещине на лобовом стекле со стороны водителя (в зоне стеклоочистителя);
  • Несезонной резине (шипованная резина запрещена в летние месяцы, летняя – в зимние);
  • Неисправных или демонтированных подушках безопасности;
  • Утечке моторного или трансмиссионного масла, жидкостей гидравлических систем и так далее.

Таким образом, любой из описанных пунктов станет основанием для наказания по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, предусматривающего предупреждение или штраф 500 рублей. Но и это еще не все.

Есть второй пакет поправок (первый был от МВД, второй – от Минтранса), в рамках которого планируется запретить остановку и стоянку автомобилей на «островках безопасности», изменить зону действия знака «Остановка запрещена» (она будет прекращаться уже после знака «Парковка») и снизить максимально разрешенную скорость движения пассажирских автобусов (всех, кроме тех, которые оснащены сидячими местами и ремнями безопасности) на загородных трассах с 90 до 70 км/ч.

Изменятся и правила тонировки. Сейчас они ссылаются на ГОСТ 5727 1988 года: лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла — не менее 70%. Новая редакция ПДД сошлется на более свежий ГОСТ 33997 2016 года: лимит для ветрового стекла составит 70%, для остальных он сможет быть любым.

Наконец, отдельная часть поправок коснется «средств индивидуальной мобильности»: самокатов, сегвеев, роликовых колес, скейтбордов и другого подобного транспорта. Дети до 7 лет смогут кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон только в сопровождении взрослых. Детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешат кататься там самостоятельно, а подросткам старше 14 лет можно будет выезжать на велосипедные зоны, велополосы, тротуары и, при их отсутствии, на правый край проезжей части или на обочину улицы (но только в том случае, если у того же самоката есть тормоза, фонарь и катафоты). Передвижение на СИМах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будет запрещено, конкретные санкции за это пока не уточняются.

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Авто ГИБДД

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