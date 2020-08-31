Как спасти свое авто от ржавчины: три эффективных способа

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый «железный конь» покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения «здоровья» кузова вашей машины, пишет «Российская газета».

Превентивные меры

Сначала - о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула - стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом - с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова - восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый «хвост» - полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. «Хвост» крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На "хвост" попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс «хвоста» - контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав - простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно - на «рыжик» - и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

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