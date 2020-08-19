В России ожидается взлет цен на авто

Продажи новых автомобилей в России к концу года упадут минимум на 20%, а цены на них продолжат расти. Об этом в эфире Национальной службы новостей предупредил россиян известный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, пишет yandex.ru.

- Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля, - заявил Игорь Моржаретто.

Кроме того, он опроверг информацию о дефиците машин у дилеров, отметив, что с ним могут столкнуться только те, кто «хочет немедленно купить и уехать».

Заводы же, которые сейчас выходят на докризисный уровень производства, по-прежнему работают с осторожностью и не требуют, чтобы все склады были забиты. Поэтому поставки идут, в основном, под заказ, подчеркнул эксперт.

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