Коми заняла 13 место в России по доступности бензина

В регионах Крайнего Севера, а также в Москве и Санкт-Петербурге — самый доступный для россиян бензин, а меньше всего автомобильного топлива могут позволить себе жители Северного Кавказа, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Рейтинг строится на основе ранжирования субъектов Российской Федерации по объему горючего АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем определялся путем деления среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020-го на местную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.

Еще в 14 субъектах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров 92-го. Среди них оказалась и Республика Коми. Эксперты РИА Новости отмечают самую низкую доступность бензина для населения в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыкают Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкессия (550 литров при цене 44,3 руб/л) и Кабардино-Балкария (567 литров при цене 43,9 руб/л).

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