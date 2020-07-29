В России планируют массовое внедрение автомобильных алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, сообщает vesti.ru.

Алкозамок – это прибор, не допускающий пуск двигателя без проверки водителя через алкотестер. Если человек находится в состоянии опьянения, мотор просто не заведется.

Как пишет газета «Коммерсант», концепция внедрения алкозамков будет разработана до 1 октября, а до конца года будет проработан вопрос о стимулировании внедрения таких замков в серийные модели.

Ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения ФГУП «НАМИ» должна проверить влияние устройств на безопасность автомобилей, чтобы исключить, например, ситуации, когда замок блокирует двигатель на ходу.

Опрошенные эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тысяч рублей. К тому же присутствие в салоне пассажиров с признаками алкогольного опьянения может привести к ошибочному срабатыванию системы блокировки.

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