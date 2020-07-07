В ГИБДД рассказали о приборах, которые изменят жизнь водителей

В Госавтоинспекции России рассказали о нововведении, которое затронет всех автомобилистов страны. На дорогах уже в этом году появятся новые устройства, которые будут контролировать потоки машин, сообщает PRIMPRESS.

По словам руководителя ведомства Михаила Черникова, новые аппараты будут вмонтированы в балки, установленные на крыше патрульных автомобилей. Это будут сверхчувствительные камеры, имеющие обзор в 360 градусов. Данные аппараты смогут отслеживать потоки машин как в попутном, так и во встречном направлении, когда машина движется.

- В этом году, я думаю, мы сумеем реализовать установку так называемого прибора фиксации, который будет находиться в светодиодной балке-маяка. По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе и сзади движущийся автомобиль, и встречный поток, – сказал Черников.

По словам главы ГИБДД, данные камеры должны появиться уже в 2020 году. С их внедрением число выписанных штрафов для автомобилистов может увеличиться в несколько раз. Ведь таким образом можно будет отслеживать не только мелких нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске.

Ранее сообщалось, что руководитель Госавтоинспекции России Михаил Черников придумал новый запрет для водителей. Как рассказал Черников, новый запрет должен коснуться тех, кто пользуется услугами каршеринга. По словам главы ГИБДД, такие услуги пользуются все большим спросом в нашей стране, особенно в крупных городах. Соответственно, водители каршеринговых авто стали чаще попадать в ДТП.

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