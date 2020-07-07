Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Автосервисы города
Главная
Авто
В ГИБДД рассказали о приборах, которые изменят жизнь водителей

В ГИБДД рассказали о приборах, которые изменят жизнь водителей

07 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Это будут сверхчувствительные камеры, имеющие обзор в 360 градусов

В Госавтоинспекции России рассказали о нововведении, которое затронет всех автомобилистов страны. На дорогах уже в этом году появятся новые устройства, которые будут контролировать потоки машин, сообщает PRIMPRESS.

По словам руководителя ведомства Михаила Черникова, новые аппараты будут вмонтированы в балки, установленные на крыше патрульных автомобилей. Это будут сверхчувствительные камеры, имеющие обзор в 360 градусов. Данные аппараты смогут отслеживать потоки машин как в попутном, так и во встречном направлении, когда машина движется.

- В этом году, я думаю, мы сумеем реализовать установку так называемого прибора фиксации, который будет находиться в светодиодной балке-маяка. По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе и сзади движущийся автомобиль, и встречный поток, – сказал Черников.

По словам главы ГИБДД, данные камеры должны появиться уже в 2020 году. С их внедрением число выписанных штрафов для автомобилистов может увеличиться в несколько раз. Ведь таким образом можно будет отслеживать не только мелких нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске.

Ранее сообщалось, что руководитель Госавтоинспекции России Михаил Черников придумал новый запрет для водителей. Как рассказал Черников, новый запрет должен коснуться тех, кто пользуется услугами каршеринга. По словам главы ГИБДД, такие услуги пользуются все большим спросом в нашей стране, особенно в крупных городах. Соответственно, водители каршеринговых авто стали чаще попадать в ДТП.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Авто ГИБДД Деньги

Читайте также: Для ряда россиян ввели пособие в 28 тысяч рублей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре обрушилась печь в жилом доме (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Топ 5 самых дорогих загородных домов Сыктывкара Читать
вчера
«Можно запретить вообще все, что имеет хоть какой-то цвет»: сыктывкарские активисты о ситуации с мороженым «Радуга» Читать
вчера
«Одиночество и любовь»: сыктывкарский поэт написал новую книгу на самоизоляции Читать
Посмотреть все
02 июля Материнский капитал для благополучия семьи
Загрузка...

Новости России и мира

05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
04 июля
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
04 июля
Опубликован текст Конституции России с поправками
01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru