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Что ждет российских водителей с 1 июля: список нововведений

Что ждет российских водителей с 1 июля: список нововведений

22 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото хозяина авто / Расписной ЗАЗ в Сыктывкаре
Россияне не смогут ввозить в Россию технику категорий М2 и М3

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. Самих изменений три – это новые правила регистрации тюнинга, поправки в ГОСТ технического регламента Таможенного союза и тесты на хронический алкоголизм.

С 1 июля вступит в силу запрет на ввоз в Российскую Федерацию строительной спецтехники, самосвалов, экскаваторов, грузовиков с манипуляторами, тягачей и пассажирских автобусов с правым расположением руля.

Также россияне не смогут ввозить в Россию технику категорий М2 и М3, а импорт легковушек с правым рулем, согласно ГОСТ 33670-2015, потребует индивидуальной сертификации и получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выдавать которые будут заниматься только аккредитованные испытательные лаборатории. Стоимость всей процедуры, как сообщает iReactor, составит около 15 тыс. рублей без учета тех. корректировок и доставки автомобиля на полигон.

Обязательное посещение техлаборатории для экспертных испытаний предписывают и новые правила оформления тюнинга. Теперь, если автовладелец решит установить на свой автомобиль силовые бампера, ГБО, экспедиционный багажник или фаркоп, а также модернизировать салон (например, заменить в нем штатные кресла), либо провести какой-то иной тюнинг, то для регистрации машины в ГИБДД ему придется проходить расширенные технические испытания.

Кроме того, с 1 июля должны вступить в силу поправки в правила медицинского освидетельствования водителей, предполагающие тестирование на хронический алкоголизм при получении медсправки. Стоимость такого анализа пока неизвестна, но медсправка из-за него должна подорожать.

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