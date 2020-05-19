В Сыктывкаре перекроют улицу Коммунистическую

В связи с производством АО «Коми дорожная компания» работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части по ул. Коммунистической от ул. Карла Маркса до Октябрьского проспекта с 20 мая до 10 июня 2020 года.

Кроме того, из-за ремонтных работ АО «Газпром Газораспределение Сыктывкар» будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части по Заводскому проезду в районе дома № 17 по ул. Савина с 20 по 29 мая 2020 года, а также на всю ширину проезжей части по ул. Восточной в районе дома № 77 с 20 по 29 мая 2020 года.

Напомним также, в связи с производством земляных работ будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части по Новому проезду в районе дома № 6 с 18 по 29 мая 2020 года. Кроме того, в рамках проекта БКАД под перекрытие попадут больше десятка улиц в разное время и на разный период. Подробнее об этом по ССЫЛКЕ.

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