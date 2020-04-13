Стало известно, какие дороги Сыктывкара починят в 2020 году

Стало известно, какие дороги Сыктывкара починят в 2020 году13 апреля 2020
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mayaksbor.ru
Специалисты производят окончательные расчёты и замеры
Этим летом в столице Коми планируют отремонтировать свыше 29 километров асфальта на 38 улицах и участках. Сыктывкар готовится к проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает мэрия.
На этой неделе дорожная служба столицы будет заниматься техническим осмотром дорог, попадающих под ремонт по нацпроекту. Специалисты произведут окончательные расчёты и замеры, учёт объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах проезжей части и непосредственной близости.
- Всё это необходимо для составления корректной рабочей документации, которая позволит произвести ремонтные работы качественно и в срок. Опыт работы по БКАД у нас уже имеется, в прошлом году мы отремонтировали сопоставимую протяжённость дорог, поэтому в текущем году используем наработанный опыт, чтобы организовать качественный процесс обновления уличной-дорожной сети, - отметил начальник столичного Управления ЖКХ Александр Гонтарь.
Дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках БКАД:
- ул.Коммунистическая (от ул. К.Маркса до Октябрьского пр.)
- ул.Димитрова
- Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Колхозная от ул.Маркова до ул.Мичурина)
- Автомобильная дорога «Подъезд к Южному промузлу» (ул.Колхозная от ул.Пермская до ул.Маркова)
- Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. Орджоникидзе)
- Парковый проезд
- Проезд 65-летия Победы (от Пермского шоссе до дома № 17)
- ул.Пушкина (от дома № 81 до дома № 135 по ул.Пушкина)
- ул.Западная
- ул.Карла Маркса
- ул.Красных Партизан
- ул.Юхнина
- ул.Чкалова
- ул.Ленина (от ул.Орджоникидзе до ул.Свободы и от ул. Д.Каликовой до ул.Колхозная)
- ул.Домны Каликовой (от ул.Южная до ул.Береговая)
- ул.Свободы
- ул.Сорвачева
- Автомобильная дорога «По п.г.т. Верхняя Максаковка (ул.Красноборская)
- ул.Краснозатонская (от ул.Трактовая до ул.Судоремонтная)
- ул.Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе)
- Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Маркова от Сысольского шоссе до ул.Колхозная)
- Покровский бульвар
- ул.Почтовая (от Межевого переулка до ул.Корткеросская)
- ул.Банбана (от ул.Космодемьянская до ул.Банбана, д.4)
- ул.Национальная
- ул.Дальняя
- ул. Северная
- ул.Парковая
- ул.Серова (от ул.Банбана до ул.Школьная)
- ул.Зои Космодемьянской ( от ул.Школьная до ул. Прямая)
- ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Максаковка
- Автомобильная дорога от ул.Лесная до с/о Панел
- ул.Островского (от ул. Молодежная до ул.Эжвинская)
- ул.Мира
- ул.Лесная
- ул.Славы
- ул.Менделеева (от ул.Мира до пр.Бумажников)
- ул.Эжвинская
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