Стало известно, какие дороги Сыктывкара починят в 2020 году

Этим летом в столице Коми планируют отремонтировать свыше 29 километров асфальта на 38 улицах и участках. Сыктывкар готовится к проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает мэрия.

На этой неделе дорожная служба столицы будет заниматься техническим осмотром дорог, попадающих под ремонт по нацпроекту. Специалисты произведут окончательные расчёты и замеры, учёт объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах проезжей части и непосредственной близости.

- Всё это необходимо для составления корректной рабочей документации, которая позволит произвести ремонтные работы качественно и в срок. Опыт работы по БКАД у нас уже имеется, в прошлом году мы отремонтировали сопоставимую протяжённость дорог, поэтому в текущем году используем наработанный опыт, чтобы организовать качественный процесс обновления уличной-дорожной сети, - отметил начальник столичного Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках БКАД:

ул.Коммунистическая (от ул. К.Маркса до Октябрьского пр.)

ул.Димитрова

Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Колхозная от ул.Маркова до ул.Мичурина)

Автомобильная дорога «Подъезд к Южному промузлу» (ул.Колхозная от ул.Пермская до ул.Маркова)

Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. Орджоникидзе)

Парковый проезд

Проезд 65-летия Победы (от Пермского шоссе до дома № 17)

ул.Пушкина (от дома № 81 до дома № 135 по ул.Пушкина)

ул.Западная

ул.Карла Маркса

ул.Красных Партизан

ул.Юхнина

ул.Чкалова

ул.Ленина (от ул.Орджоникидзе до ул.Свободы и от ул. Д.Каликовой до ул.Колхозная)

ул.Домны Каликовой (от ул.Южная до ул.Береговая)

ул.Свободы

ул.Сорвачева

Автомобильная дорога «По п.г.т. Верхняя Максаковка (ул.Красноборская)

ул.Краснозатонская (от ул.Трактовая до ул.Судоремонтная)

ул.Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе)

Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Маркова от Сысольского шоссе до ул.Колхозная)

Покровский бульвар

ул.Почтовая (от Межевого переулка до ул.Корткеросская)

ул.Банбана (от ул.Космодемьянская до ул.Банбана, д.4)

ул.Национальная

ул.Дальняя

ул. Северная

ул.Парковая

ул.Серова (от ул.Банбана до ул.Школьная)

ул.Зои Космодемьянской ( от ул.Школьная до ул. Прямая)

ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Максаковка

Автомобильная дорога от ул.Лесная до с/о Панел

ул.Островского (от ул. Молодежная до ул.Эжвинская)

ул.Мира

ул.Лесная

ул.Славы

ул.Менделеева (от ул.Мира до пр.Бумажников)

ул.Эжвинская

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