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Стало известно, какие дороги Сыктывкара починят в 2020 году

Стало известно, какие дороги Сыктывкара починят в 2020 году

13 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
mayaksbor.ru
Специалисты производят окончательные расчёты и замеры

Этим летом в столице Коми планируют отремонтировать свыше 29 километров асфальта на 38 улицах и участках. Сыктывкар готовится к проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает мэрия.

На этой неделе дорожная служба столицы будет заниматься техническим осмотром дорог, попадающих под ремонт по нацпроекту. Специалисты произведут окончательные расчёты и замеры, учёт объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах проезжей части и непосредственной близости.

- Всё это необходимо для составления корректной рабочей документации, которая позволит произвести ремонтные работы качественно и в срок. Опыт работы по БКАД у нас уже имеется, в прошлом году мы отремонтировали сопоставимую протяжённость дорог, поэтому в текущем году используем наработанный опыт, чтобы организовать качественный процесс обновления уличной-дорожной сети, - отметил начальник столичного Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Дороги, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках БКАД:

  • ул.Коммунистическая (от ул. К.Маркса до Октябрьского пр.)
  • ул.Димитрова
  • Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Колхозная от ул.Маркова до ул.Мичурина)
  • Автомобильная дорога «Подъезд к Южному промузлу» (ул.Колхозная от ул.Пермская до ул.Маркова)
  • Октябрьский пр-кт (от дома № 123 до ул. Орджоникидзе)
  • Парковый проезд
  • Проезд 65-летия Победы (от Пермского шоссе до дома № 17)
  • ул.Пушкина (от дома № 81 до дома № 135 по ул.Пушкина)
  • ул.Западная
  • ул.Карла Маркса
  • ул.Красных Партизан
  • ул.Юхнина
  • ул.Чкалова
  • ул.Ленина (от ул.Орджоникидзе до ул.Свободы и от ул. Д.Каликовой до ул.Колхозная)
  • ул.Домны Каликовой (от ул.Южная до ул.Береговая)
  • ул.Свободы
  • ул.Сорвачева
  • Автомобильная дорога «По п.г.т. Верхняя Максаковка (ул.Красноборская)
  • ул.Краснозатонская (от ул.Трактовая до ул.Судоремонтная)
  • ул.Маркова (от городского кладбища до Сысольского шоссе)
  • Автомобильная дорога «Подъезд к Аэропорту» (ул.Маркова от Сысольского шоссе до ул.Колхозная)
  • Покровский бульвар
  • ул.Почтовая (от Межевого переулка до ул.Корткеросская)
  • ул.Банбана (от ул.Космодемьянская до ул.Банбана, д.4)
  • ул.Национальная
  • ул.Дальняя
  • ул. Северная
  • ул.Парковая
  • ул.Серова (от ул.Банбана до ул.Школьная)
  • ул.Зои Космодемьянской ( от ул.Школьная до ул. Прямая)
  • ул. Лесосплавная п.г.т. Верхняя Максаковка
  • Автомобильная дорога от ул.Лесная до с/о Панел
  • ул.Островского (от ул. Молодежная до ул.Эжвинская)
  • ул.Мира
  • ул.Лесная
  • ул.Славы
  • ул.Менделеева (от ул.Мира до пр.Бумажников)
  • ул.Эжвинская

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