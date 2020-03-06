В Сыктывкаре поменяют режимы светофоров на перекрестках

В ГИБДД столицы Коми выявили самые опасные участки дорог города, в связи с чем в ведомстве предлагают изменить режимы светофоров сделать карманы и увеличить число полос. Об этом сообщает БНК.

Изменить работу светофора предлагается на перекрестке Сысольского шоссе и Пушкинского проезда, где также установят пешеходные перильные ограждения, в границах пешеходных переходов и обустроят освещение. На пересечении Октябрьского проспекта с улицей Магистральной также изменят режим светофоров, установят ограждения и обустроят тротуар в районе дома №19Б по улице Урожайной от пешеходного перехода до автобусной остановки. Предложения направлены в администрацию города.

На перекрестке Октябрьского проспекта - Красных Партизан намерены обустроить карманы в зоне остановок по октябрьскому, расширить проспект с увеличением до шести полос и обустроить дополнительное освещение. На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе одно из предложений коснулось изменения режима работы светофорного объекта и расширения проезжей части в районе дома №102 по Октябрьскому проспекту для увеличения пропускной способности проспекта.

Напомним, что в прошлый раз изменения сыктывкарцы приняли в штыки. Горожане были буквально в ужасе от того, что происходило на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красных партизан. Люди подолгу стояли в пробках и часами добирались туда, куда раньше дорога занимала несколько десятков минут. Вереница автомобилей простиралась до улицы Печорской, а возмущению нет предела. Дошло даже до того, что сыктывкарцы решили массово писать жалобы в ГИБДД.

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