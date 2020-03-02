Фото дня в Сыктывкаре: неизвестные упаковали чужое авто в полиэтилен

Рано утром сыктывкарец, который представился порталу PG11.ru николаем, вышел на улицу и увидел поразительную картину: целый автомобиль был завернут в полиэтилен, будто огурец в продуктовом магазине. Он решил запечатлеть это на камеру и его снимок теперь красуется в нашей ежедневной рубрике «Фото дня».

Николай

- Утром обнаружил упакованной машину, рядом с магазином. С крыши снимают сосульки, Машина рядом продуктовым завозом - продавцы пошутили.

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