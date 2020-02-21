В России предложили поднять транспортный налог на старые авто

В Минпромторге предложили увеличить базовую ставку транспортного налога на авто экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом со ссылкой на замглавы ведомства Александра Морозова сообщают «Известия».

По словам заместителя главы Минпромторга, ведомство направит документ с предложением в Митнтранс. Изменения планируется ввести с 2021 года. Сейчас же транспортный налог на федеральном уровне установлен исходя только из мощности двигателя. На региональном уровне ставки могут отличаться по году выпуска или классу авто.

Тем не менее, по словам вице-президента Федерации автовладельцев Дмитрия Клевцова, россияне воспримут такую меру негативно. Он отметил, что в стране огромно количество машин вовсе без пометки «Евро», а средний возраст автомобилей составляет 13,5 лет. По факту такое предложение станет «введением экономического налога».

Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса «Евро-3», 2,6 миллиона - класса «Евро-2», 651,5 тысячи - «Евро-1» и 2,1 миллиона относящиеся к классу «Евро-0». У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен. Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: «Евро-3» - 1 миллион машин, «Евро-2» - 576,8 тысячи, «Евро-1» - 89 тысяч, «Евро-0» - 397,2 тысячи автомобилей.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев назвал инициативу с налогом несвоевременной и губительной:

- Евро-3 - это машины довольно почтенного возраста, которые, как правило, находятся у пенсионеров, тех, кто не может себе позволить новую современную машину, взять кредит и не имеет возможности заработать. Поэтому такой налог, прежде всего, негативно скажется на небогатых гражданах, - сказал депутат Васильев.

Депутат предложил альтернативный выход: стимулировать развитие экологического транспорта в стране.