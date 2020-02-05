Стало известно, когда перекроют Октябрьский проспект в Сыктывкаре

Самый длинный проспект в Европе собирались перекрыть с 3 февраля 2020 года, но планы пришлось скорректировать. Теперь работы намечены на май. Об этом со ссылкой на телеканал «Юрган» сообщает БНК.

По итогам рабочей встречи Сергея Гапликова с мэром Сыктывкара Натальей Хозяиновой было принято решение сохранить двустороннее движение на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре до середины мая. Это означает, что ремонт продлится предположительно до середины июня. При этом генеральный директор «Сыктывкарского водоканала» Константин Тимшин пообещал, что перебоев с водоснабжением во время работ не будет:

- Нам важно уложиться в сроки, чтобы осталось время для асфальтирования по окончании наших работ. Все потребители будут получать водоснабжение в полном объеме. При переключениях на временную схему и обратно возможны ограничения подачи воды на несколько часов конкретных домов, но не более, - отметил Константин Тимшин.

По словам начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александра Гонтаря, движение организуют по одной полосе на каждом участке. Такое решение позволит предотвратить транспортный коллапс:

- Автомобилисты со временем привыкнут и будут искать варианты объезда или корректировать время проезда. Это всегда происходит, когда летом ведем ремонтную кампанию на других улицах. Ситуация в любом случае стабилизируется, - заявил Александр Гонтарь.

Напомним, изначально ожидалось, что Октябрьский проспект перекроют на всю ширину проезжей части сперва от Орджоникидзе до Красных Партизан, а затем - от Красных Партизан до Чкалова. Сроки работ ориентировочно должны были составить полгода.

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