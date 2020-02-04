В Сыктывкаре подросток угнал машину и протаранил несколько авто

В Сыктывкаре подросток угнал машину и протаранил несколько авто04 февраля 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Подробности выясняются
3 февраля в столице Коми произошло ДТП, да не одно. Подросток, который каким-то образом угнал автомобиль, протаранил несколько припаркованных машин. Об этом сообщает «КП Коми».
Как отметили в ГИБДД Сыктывкара и МВД Коми, несовершеннолетний действительно стал участником нарушения, но все подробности будут известны позднее. Сколько именно авто протаранил юный водитель, не уточняется.
Напомним, 15 ноября в Сыктывкаре произошел похожий случай: двое детей угнали машину, а потом вылетели на ней в кювет. Сначала их отправили в больницу, а когда ребята выписались, одному из них пришлось предстать перед судом. Кстати, его товарищ уже отбыл аналогичное наказание за то же преступление еще в августе-сентябре.
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