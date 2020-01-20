В России начнут продавать «красивые» номера для авто

В Минэкономразвития разработали проект постановления, согласно которому россияне смогут покупать «красивые» автономера легально. Приобрести их можно будет через портал госуслуг. Об этом сообщает «Российская газета».

Предварительно, знак будут резервировать за владельцем, которому придется заплатить большую, чем обычно, пошлину или выиграть аукцион. Размер пошлины пропишут в Налоговом кодексе, а порядок аукционов будут регулировать региональные органы. Предполагается, что торги будут длиться 30 дней, а одно физлицо сможет участвовать не более пяти раз одновременно. При этом половина пошлины отправится в бюджет региона.

До первого июня Минфин намерен определить требования для организаторов аукцционов, которые регионы должны будут утвердить. Само постановление вступит в силу 1 января 2021 года. Также региональные подразделения выберут пользующиеся особым спросом буквенно-цифровые сочетания, которые будут занесены в отдельный реестр.

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