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Сыктывкарцам рассказали, как не попасть в ДТП на зимней трассе

Сыктывкарцам рассказали, как не попасть в ДТП на зимней трассе

19 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
wikipedia.org / Со снегом дорожные условия сильно меняются
Холода заставляют не доверять даже собственному зрению

С наступлением зимы ситуация на дорогах Коми резко меняется. Снег укрывает все вокруг, появляется гололед, а в метели видимость сильно падает. Как следствие - происходят аварии. Однако, если придерживаться простых рекомендаций от Госавтоинспекции, риск попасть в ДТП на заснеженной трассе значительно падает.

Выбор скорости и дистанции

Тут правила как и для города зимой: разрешенную скорость смело урезайте на треть, а то и на половину. В итоге вместо летних 90-120 км/ч будете ехать 60-80 км/ч – зато не улетите в кювет. Что касается дистанции, тут главное помнить, что торможение на скользком покрытии получится не таким эффективным, как обычно, и пользоваться правилом четырех, а лучше – пяти секунд. То есть выбираете ориентир, например, столб или дерево, ждете, пока впереди идущая машина поравняется с ним, и начинаете отсчет. Если ваш автомобиль проходит то же расстояние не раньше, чем за 5 секунд – все в порядке. Если быстрее – лучше притормозить.

Правильное торможение и разгон

Зимой чем сильнее давишь на тормоз, тем больше заносит машину. Проблему решает система ABS, но все же лучше выбирать скорость так, чтобы не пришлось экстренно тормозить, а перед входом в поворот сбрасывать скорость заблаговременно и понижать передачу, чтобы проходить закругление дороги под постоянной равномерной тягой. Оптимальное зимнее торможение – плавными прерывистыми движениями выжимать педаль тормоза, имитируя работу ABS. Это сокращает тормозной путь и предотвращает занос и потерю управляемости.

Обманчивый асфальт

Зимой нельзя доверять зрительной оценке ситуации. Чистый на первый взгляд асфальт на дороге может оказаться с тонкой ледяной корочкой или пленкой слякоти. То есть сцепление колес с дорогой на минимуме, а водитель управляет машиной, как летом. Чувствуете, что машина чуть хуже реагирует на нажатие тормоза, сомневаетесь в том, что асфальт высушен морозом и солнцем – это не асфальт, а уже гололед. И действовать нужно соответственно.

Другая распространенная ошибка – паника при резком попадании машины на гололед. Участок с гололедом вряд ли будет слишком длинным, к тому же дороги посыпают. Не паникуйте и преодолейте эти пару (десятков) метров, крепко держа руль прямо обеими руками и тихонько отпуская педаль газа.

Работа рулем

По понятным причинам при поездке по зимней трассе лучше максимально сократить угол работы рулем. Даже в поворот старайтесь входить так, чтобы не крутить руль больше чем на 30 градусов. Запомните: любое резкое движение рулем на зимней дороге на скорости – и машина уйдет в занос. Хорошо, если на обочину. А может и развернуться посреди встречной или вылететь в кювет.

Скоростное маневрирование

Маршрут движения стоит продумать заранее – так, чтобы минимизировать перестроения из полосы в полосу. Вообще, поменьше «скачите» и оставьте крайнюю левую для гонщиков. Типичны зимние аварии на трассе, когда впереди машины движется большегруз, поднимая за собой клубы снега и слякоти, все это летит в лобовое стекло сзади идущему автомобилю – и водитель, не разобравшись как следует в ситуации, спешит избавиться от помехи – и идет на обгон фуры, например, не замечая опасность впереди. Такие маневры недопустимы на зимней дороге!

Смертельный обгон

Зимой к самому сложному маневру добавляется, помимо плохой обзорности и низкого сцепления колес с дорогой, еще и другая опасность – снежные «брустверы» между полосами.

Когда колеса одной стороны попадают на такую полосу, машина норовит сорваться в занос – и если водитель не знает о таком эффекте или не может справиться с заносом, автомобиль улетит на встречную полосу или в кювет. Поэтому на скоростной трассе лучше не обгонять, а если все же пришлось – помнить о ситуации со снежными «бортиками» между полос и сохранять максимальную концентрацию и управляемость.

Даже если начался занос, не паникуйте, не бросайте руль – боритесь до конца. Лучше заехать в сугроб, чем на встречку. Помните, что у вас все же сохраняются возможности управлять машиной, особенно в первые его секунды. Плавно, но сильно, обеими руками направляйте машину туда, куда необходимо вырулить, при этом на заднем приводе отпустите газ, на переднем – прибавьте.

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Авто ГИБДД ДТП

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