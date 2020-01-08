В Коми водители собрали из своих авто символ Нового года (фото)

6 января в Усинске состоялся большой флешмоб среди автолюбителей. Они выстроили из машин гигантский символ 2020 года, о чем рассказали в паблике «Антирадар Усинска». Вечером 6 января жители Усинска стали свидетелями грандиозного события: десятки машин собрались вместе на усинском автовокзале и выстроились в огромный символ в виде головы крысы, цифры 20 и снежинки. Все это великолепие они сфотографировали, а финальным аккордом стал фейерверк.

- Спасибо всем, оказавшим помощь в приобретении фейерверка – такого красочного финального аккорда у нас ещё не было! – поблагодарили всех за помощь организаторы.

Также они выразили благодарность нефтяной компании и главе города Николаю Такаеву за предоставление техники и расчистку территории, Деду Морозу Валерию Будун и пилоту дрона Дмитрию Каркач, который участвовал в организации флешмоба, координируя его с высоты.

Напомним, незадолго до нового года в столице Коми тоже прошел необычный флешмоб, где городские автолюбители выстроили на парковке гигантскую елку.

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